(Di lunedì 23 gennaio 2023) IDIIVAN ZAYTSEV: Ci prova lo Zar ad arginare il ciclone Trento che rischia di spazzare via Civitanova ma non bastano i suoi 19 punti in poco più di tre set con il 45% in attacco e due ace. Resta comunque una buona prestazione. DANIELE LAVIA: Sempre decisivo quando serve. Chiude la sua prova a Civitanova con 17 punti, il 54% in attacco, il 44% in ricezione e 3 ace. Sostanza e continuità. RICCARDO SBERTOLI: Decisivo nella vittoria di Trento a Civitanova. Lucido nei momenti determinanti del match e sempre molto preciso. LUCA SPIRITO: C’è bisogno di un’impennata d’orgoglio dopo troppe sconfitte consecutive ed è lui, l’alzatore veronese, ad alzare ritmo e voce. Partita di spessore tecnico e anche psicologico. LORENZO CORTESIA: Bella prova ...

OA Sport

Il calendario dei quarti di finale della Coppa Italia A1 Frecciarossa 2023 difemminile: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. Leotto squadre del girone di andata si sfidano in gare da dentro o fuori per rimanere in lotta per il primo trofeo dell'...marcatori: l'ex Wagner (autore di 24 punti) e Botto (20), ma molto bene anche Parodi (19), Santangelo (18) e Panciocco coni suoi 15 e Bonola a 14. SESTETTO LAGONEGRO Diagonale Izzo - Wagner; ... Volley, i migliori italiani della 16ma giornata di Superlega. Monza e Siena si aggrappano ai centrali per risalire la china. Che bravo Guzzo! I MIGLIORI ITALIANI DELLA 16MA GIORNATA DI SUPERLEGA IVAN ZAYTSEV: Ci prova lo Zar ad arginare il ciclone Trento che rischia di spazzare via Civitanova ma non bastano i suoi 19 punti in poco più di tr ...Si è svolto sabato il secondo allenamento della rappresentativa femminile del comitato Akranis. L'obiettivo è quello di selezionare le migliori ragazze 2009/2010/2011 delle province di Caltanissetta e ...