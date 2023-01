Vitulazio | “Aiutiamo il nostro comune” Il sindaco Russo | “Opportunità per la comunità”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIldisi avvale della preziosissima attività dei percettori del reddito di cittadinanza impegnati in un utilissimo progetto ribattezzato “il”. I PUC – Progetti Utili alla Collettività sono stati inseriti all’interno del Decreto Legge n. 4 del 28.01.2019, che ha istituito la misura del Reddito di Cittadinanza, e disciplinati dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale del 22 ottobre 2019 che ne definisce forme, caratteristiche e modalità di attuazione.Nell’ambito dei Patti per il lavoro e/o per l’inclusione sociale, i beneficiari di Reddito di cittadinanza sono tenuti a svolgere Progetti Utili alla collettività (Puc) neldi residenza per almeno 8 ore settimanali, aumentabili fino a 16 con ...