‘Vino nuoce alla salute’ | Tajani | “Irlanda disponibile a confronto su etichette”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Ho trovato disponibilità alda parte del ministro degli esteri irlandese” Michéal Martin sull’etichettatura delle bottiglie di vino, quindi “metteremo in contatto i nostri Ministeri competenti per vedere se si può trovare una soluzione”. Lo dice il ministro degli Esteri Antonio, a margine del Consiglio Affari Esteri a Bruxelles. “Ho già informato il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e il ministro della Salute Orazio Schillaci perché si possa aprire uncon i loro corrispettivi irlandesi. Speriamo bene, noi – conclude– ce la mettiamo tutta”. L'articolo proviene da Italia Sera.

'Ho trovato disponibilità al confronto da parte del ministro degli esteri irlandese' Michéal Martin sull'etichettatura delle bottiglie di, quindi 'metteremo in contatto i nostri Ministeri competenti per vedere se si può trovare una soluzione'. Lo dice il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine del Consiglio Affari Esteri a ...Leggi anchealla salute Cosa dicono gli esperti, Società italiana alcologia: "Alert etichetta Irlanda è atto di civiltà" 'alla salute', Lollobrigida: "Alert in etichetta ... Anche il buon vino fa male alla nostra salute (purtroppo)