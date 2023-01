Vino | è questione di cervello | i grandi produttori piemontesi rispondono agli allarmi sulla salute

La Stampa

...dove siamo cresciuti in qualche modo con la cultura del, che rimpicciolisce il cervello o che è come l'amianto o chissà quale altro tipo di sostanza cancerogena'. Bassetti ne fa unadi ...... fanno divorare di tutto innaffiati da litri di buon(la dott.ssa Viola non sarà molto d'... Ne sto scrivendo perché nella mia famiglia si è acceso un bel dibattito sulla, e si parla anche ... Vino, è questione di cervello: i grandi produttori piemontesi ... L’esempio di Silvano Brescianini con i suoi ettari tra Marche e Maremma. Ma anche di Vittorio Moretti e i Gussali Beretta ...Una foto con in primo piano il calice con un fondo di vino rosso. L'infettivologo Matteo Bassetti, risponde così, via Facebook, a una riflessione sugli effetti legati al consumo di ...