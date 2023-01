(Di lunedì 23 gennaio 2023) "Nessuno è contro il, penso che un bicchiere dipiaccia a tutti, ciò di cui si occupa il Piano per battere il cancro è ildannoso di, che è una preoccupazione di salute pubblica". Lo ha...

EuropaToday

Inarrivabili per chi ama il. Cin Cin!' Maal solito, così analogamente a ciò che è accaduto durante le folli restrizioni che la stessa Viola e tanti altri suoi colleghi hanno sostenuto ...Il nome è legato storicamente al mondo del, ma è la pasta il nuovo mercato dove Marchesi Frescobaldi ha deciso di investire. Lo fa con ...emozionante lavorare su un blend di grani antichiil ... Vino come sigarette, Bruxelles: "Consumo di alcol va ridotto del 10% entro il 2025" Nell’ultimo mese sono stati svaligiati almeno sei locali sulla spiaggia. L’ultimo furto sabato notte ai danni del ristorante Peppino a Mare: ...“Nessuno è contro il vino” all’interno dell’Unione europea: lo ricorda durante il briefing quotidiano a Bruxelles il portavoce della Commissione per la Salute, Stefan De Keersmaecker, dopo le polemich ...