Vinci Casa lunedì 23 gennaio 2023 | i numeri estratti nel concorso di oggi

Italia News

... la logica ma soprattutto l'aritmetica dice che seprendi 3 punti e se non1 o zero ... Non ha brillato sabato, come non aveva già brillato incon il Venezia ma ha conquistato 6 ...... del tutto simile a quella utilizzata durante la rapina, nonché i tagliandi del "gratta e" rubati e altro materiale d'interesse investigativo, attualmente al vaglio degli inquirenti. Nel primo ... Estrazione VinciCasa giovedì 19 gennaio 2023, Risultati e quote Niente '5' nei concorsi del 21 e 22 gennaio del Win for Life VinciCasa con 27 punti '4' che lo sfiorano. Nel concorso Win for Life VinciCasa n° 22 di domenica 22 gennaio 2023 sono quattro i punti “4” ...Cliccando su Accetta, autorizzi l’utilizzo di tutti i cookie di profilazione indicati nella Cookie Policy e potrai navigare sul nostro sito, con accesso a tutti i titoli degli articoli pubblicati, al ...