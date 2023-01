Gazzetta D'Asti

Due trentanovenni astigiani, residenti a San Damiano d'Asti, sono stati arrestati daidella Compagnia did'Asti perché ritenuti colpevoli di 47 furti aggravati in concorso commessi nel Nord Italia tra agosto e dicembre scorsi. Le ordinanze di custodia cautelare in ...Al termine di una complessa indagine iniziata nello scorso agosto, i militari del Nucleo Operativo della Compagniadid'Asti hanno chiuso il cerchio in merito a una lunga serie di furti commessi, tra l'agosto e il dicembre scorso, in gran parte del nord Italia. Sono ben 47 i colpi di cui, ... Villanova, i carabinieri arrestano 47 persone per furto - Gazzetta D'Asti In Torino ed Alessandria, pochi giorni fa i Carabinieri della Compagnia di Villanova D’Asti hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere ...Colpivano le macchinette per le fototessere e i distributori dell'acqua potabile. Avevano fatto 47 colpi tra agosto e dicembre dello scorso anno ...