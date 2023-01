Vigorito | “Deluso dalla violenza delle critiche | dimostrate di esserci vicini”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Tempo di lettura: 6 minutiDopo la sconfitta con il Genoa e la contestazione andata in scena all’esterno del “Ciro“, il presidente del Benevento, Oreste, ha sentito la necessità di far sentire la propria voce e il proprio pensiero. Il numero uno giallorosso, ospite alla televisione di proprietà, ha affrontato diversi temi. Messaggio – Questa è una confessione, perché a detta di molti ho avuto pochi rapporti con la città ultimamente e questo avrebbe creato una sorta di distacco. A chi ritiene che io sia un perdente, vorrei ricordare che in 16 anni ho vinto cinque campionati e un titolo nazionale con le giovanili. Abbonamenti – Insieme significa noi e voi e si realizza in modo diverso da quello che sta succedendo quest’anno. I prezzi popolari erano un voler stare insieme. Noi dovremmo essere in diecimila, invece siamo sempre in ...