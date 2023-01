VIDEO – Fiume Sele | la piena è impressionante

Leggi su ladenuncia

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Ilinè uno spettacolo di potenza e portanza. Il pelo dell’acqua sfiora il limite basso dei ponti stradali e ferroviari che, in altri mesi, sono ben più distanti. In diverse zone questo importanteè esondato. Ilè tra i fiumi italiani di maggiore portata. Le sue acque dividono, alla foce, i Comuni di Eboli e Capaccio Paestum. Con l’acquedotto omonimo, assicura forniture d’acqua fio alla Puglia. Le immagini sono state girate in località Ponte Barizzo, subito prima della foce. La Denuncia.