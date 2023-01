Viabilità Roma Regione Lazio del 23-01-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 23 gennaio 2023)DEL 23 GENNAIOORE 13.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA APRILIA SUD, USCITA VIA GUARDAPASSO DIREZIONESULL’A12TARQUINIA INCIDENTE TRA SANTA SEVERA E CIVITAVECCHIA DIREZIONE CIVITAVECCHIA. PRESTARE ATTENZIONE! SULLA CASSIA CODE TRA LA SRORTA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI SEGNALIAMO DISAGI PER NEVICATE IN CORSO, IN MODO PARTICOLARE NELLA PROVINCIA DI RIETI, ATTIVI MEZZI INVERNALI SU VARIE STRADE. PRESTARE ATTENZIONE SEMPRE PER NEVE E GHIACCIO IN PROVINCIA DI VITERBO CHIUSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI LA CIMINA DAL KM 3+000 A RONCIGLIONE RALLENTAMENTI SULLA STATALE UMBRO LAZIALE DA ORTE A VITERBO NELLE DUE DIREZIONI RICORDIAMO LA CHIUSURA IN ...