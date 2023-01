Viabilità Roma Regione Lazio del 23-01-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 23 gennaio 2023)DEL 23 GENNAIOORE 11.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASEGNALIAMO DISAGI PER NEVICATE IN CORSO, IN MODO PARTICOLARE NELLA PROVINCIA DI RIETI, ATTIVI MEZZI INVERNALI SU VARIE STRADE. PRESTARE ATTENZIONE SEMPRE PER NEVE E GHIACCIO IN PROVINCIA DI VITERBO CHIUSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI LA CIMINA DAL KM 3+000 A RONCIGLIONE RALLENTAMENTI SULLA STATALE UMBRO LAZIALE DA ORTE A VITERBO NELLE DUE DIREZIONI RICORDIAMO LA CHIUSURA IN PROVINCIA DI FROSINONE DELLA FORCA D’ACERO DAL BIVIO DI SORA FINO AL CONFINE CON ABRUZZO SULL’A12TARQUINIA INCIDENTE TRA SANTA SEVERA E CIVITAVECCHIA DIREZIONE CIVITAVECCHIA. PRESTARE ATTENZIONE! CI SPOSTIAMO ADOVE CI SONO CODE PER INCIDENTE SULL’AURELIA ...