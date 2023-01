Via Klain | ora Biden si affida allo Zar del Covid

Leggi su it.insideover

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Sarà Jeff Zients, lo “zar del”, il nuovo Chief of staff della Casa Bianca. Ex funzionario dell’amministrazione Obama e stretto collaboratore del presidente Joe, Zients è stato il regista della gestione della pandemia per l’amministrazione democratica, ruolo rispetto al quale ha ottenuto vari riconoscimenti ed elogi interni per le sue capacità gestionali e InsideOver.