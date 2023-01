Vescovo | Non possiamo avere troppa pieta' di Messina Denaro

Agenzia ANSA

Il perdono cristiano e', a volte, difficile da praticare senza farsi domande. Senza operare dei distinguo. Ed e' cio' che emerge delle parole pronunciate nelle scorse ore dalemerito della Diocesi di Mazara del Vallo, monsignor Domenico Mogavero, 75 anni, riferendosi a Matteo Messina Denaro. 23 gennaio 2023Lo dice a La Stampa monsignor Domenico Mogavero,emerito di Mazara del Vallo. 'In questi nostri ambienti l'omertà ha numerosi volti. Si ritiene dipoter dire 'no' alla mafia per paura, ma ... Mafia, il vescovo di Mazara. 'Non possiamo avere troppa pietà di Messina Denaro" - Sicilia Il perdono cristiano e', a volte, difficile da praticare senza farsi domande. Senza operare dei distinguo. Ed e' cio' che emerge delle ...Presieduta dal vescovo Libanori la Messa conclusiva della prima Peregrinatio romana della sua reliquia. Inaugurate le tele di Pizzi Cannella e Ben Jelloun, esposte fino al 20 marzo ...