Verso Napoli-Roma | decisione a sorpresa di Mourinho | è successo oggi a Trigoria

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 23 gennaio 2023)– Manca meno di una settimana al big match dello stadio Diego Armando Maradona tra, in programma per domenica alle ore 20:45. Una sfida, la prima del girone di ritorno, sempre attesissima per entrambe le compagini, con allegate motivazioni in chiave classifica: unper i partenopei significherebbe incrementare il proprio dominio in campionato, mentre la squadra di Joséè alla ricerca di punti preziosi per la lotta a un posto per la prossima edizione della UEFA Champions League. Nelle prossime ore, lasi ritroverà aper preparare la trasferta in terra partenopea, manon sono mancate le sorprese. Serie A,: ...