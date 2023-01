(Di lunedì 23 gennaio 2023) L'incidente in tarda mattinata. Il sito archeologico era chiuso per riposo e lo resterà per tutta la settimana. Tecnici al lavoro per stabilire l'entità dei danni alle strutture antichea cavea

Per l'happening conclusivo "Man", lafigura luminosa alta 12 metri versione moderna del Pensatore di Rodin realizzata dall'artista australiana Amanda Paer e già protagonista dell'ultimo ...... che celebrerà lainstallazione luminosa con l'emissione, nel prossimo dicembre, di un ... l'HellasCalcio (per i suoi 120 anni) e Alessandro Manzoni (150° anniversario della scomparsa)... Verona, gigantesca stella di arredo natalizio si schianta sui gradoni dell'Arena: sequestrato il monumento L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata, durante le operazioni di movimentazione della gigantesca struttura in acciaio ... corso da parte dei tecnici dell'Area monumenti del comune di Verona e ...VERONA - L'intero monumento dell'Arena di Verona è stato sottoposto a sequestro dalla Procura che ha aperto un fascicolo per danneggiamento colposo in seguito al crollo di ...