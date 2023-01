“Verissimo” | il racconto choc di Giancarlo Magalli | “Ho avuto un tumore”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) News Tv. Dopo un’anno di assenza dalla televisione torna ae racconta di aver affrontato un. Durante la puntata di sabato 21 gennaio 2023, il conduttore Rai si presenta in studio dalla Toffanin, visibilmente dimagrito, ma sempre con il sorriso. “Questa è la prima volta che mi si vede in televisione dopo questi mesi difficili”, esordisce così, che inizia il suosulcontro il quale ha combattuto in questi mesi difficili. “”,racconta la lotta contro il“I dottori hanno detto alle mie figlie che se non mi fossi curato avreisolo due mesi di vita”, ha spiegato ...

Libero Magazine

L'attrice aparla della collega: 'Una piccola grande donna che ha fatto tutto da sola' Dopo essere stata spiazzata da un'ospite Silvia Toffanin ha continuato ilcon l'attrice. In ...'Sto qui a raccontarlo, quindi va bene' Giancarlo Magalli e la malattia È un Magalli molto emozionato quello che arriva nel salotto di, ma è anche un Magalli piu' consapevole dell'amore che ... Giancarlo Magalli a Verissimo. L'intervista del 22 gennaio in cui racconta la sua malattia L’attore protagonista di Twilight e Batman in un’intervista ha raccontato di aver provato un curioso regime alimentare composto da soli tuberi per dimagrire e depurarsi. Ma è proprio veroUna figura molto controversa nella vita di Gina Lollobrigida è sicuramente quella di Andrea Piazzolla. Spesso si è parlato di lui come di un approfittatore, altri ancora sono convinti che lui fosse pe ...