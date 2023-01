Verissimo | Giancarlo Magalli torna in tv per la prima volta dopo il tumore | “Ho perso 24 chili A causa dei farmaci una sera mi sono strappato i cateteri”

(Di lunedì 23 gennaio 2023)to in tvmesi di assenza, ha raccontato a “” la sua lotta contro il linfoma. “Mi sto riprendendo un po’ allaguarito”, ha spiegato nel salotto di Canale 5 dove è apparso dimagrito di ventiquattro. “Tutto è iniziato meno di un anno fa, sentivo un dolore quando andavo a letto la, eandato a fare degli accertamenti. I medici hanno visto qualcosa che non li ha convinti molto. Avevamo messo in preventivo – fa sapere il noto conduttore – degli ulteriori accertamenti. È successo però che ho preso un’infezione, di colpo, anche abbastanza seria. Febbre a 40, delirio. Menomale che ero a casa e c’era con me una delle mie figlie, che ha chiamato l’ambulanza. ...

Libero Magazine

Ascolta questo articoloMagalli è uno dei volti noti della televisione italiana, celebre soprattutto per la ...per un'intervista a cuore aperto concessa al salotto televisivo di. ...'Sto qui a raccontarlo, quindi va bene'Magalli e la malattia È un Magalli molto emozionato quello che arriva nel salotto di, ma è anche un Magalli piu' consapevole dell'amore che ... Giancarlo Magalli a Verissimo. L'intervista del 22 gennaio in cui racconta la sua malattia Dopo un anno di assenza, Giancarlo Magalli torna in televisione e rivela di aver superato una grave malattia. Il conduttore, legato da sempre alla Rai, ha scelto Mediaset per raccontare la sua lotta c ...Giancarlo Magalli e Adriana Volpe, la guerra infinita: l'ex conduttore de I Fatti Vostri ha parlato del suo tumore, come ha reagito lei