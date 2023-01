Vent' anni fa la morte dell' Avvocato Agnelli | le rivelazioni di Jas Gawronski

Corriere della Sera

Jas Gawronski , giornalista ed ex parlamentare europeo, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera nel ricordo di Giovanni Agnelli adalla scomparsa, avvenuta il 24 gennaio 2023. Tra i tanti aneddoti, anche uno legato alla Juventus: "La Ferrari lo appassionava perché era sua; la Juve era un vero amore . Nell'intervallo ...La squadra ufficiale Ducati, che quest'anno festeggia idal suo debutto nella classe regina avvenuto nel 2003, è pronta a difendere i titoli mondiali costruttori, squadra e piloti ... Vent'anni senza Gianni Agnelli, Garuzzo: «Era il re dell'industria, ma non ha avuto eredi» Jas Gawronski, giornalista ed ex parlamentare europeo, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera nel ricordo di Giovanni Agnelli a vent'anni dalla scomparsa, avvenuta il 24 gennaio ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...