Valentina Giunta uccisa in casa | condannato il figlio di 15 anni

Il Gup del Tribunale per i minorenni di Catania, accogliendo la richiesta della Procura, ha condannato a 16 anni di reclusione il 15enne reo confesso dell'omicidio della madre, Valentina Giunta, di 32 anni, assassinata nella sua abitazione il 25 luglio del 2022. La famiglia della vittima è stata parte lesa, assistita dall'avvocato Salvo Cannata. Il minorenne aveva confessato l'omicidio.