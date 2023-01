Valditara | “Segre ha ragione | molti studenti non sanno cosa sia la Shoah”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) “Quanto detto dalla senatriceè verissimo è grave”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, nel corso di un intervista a 'Restart', che andrà in onda questa sera su Raidue in seconda serata' commentando le affermazioni della senatrice a vita Liliana, secondo cui fra un po’ sui libri di storia sullaci sarà solo una riga. L'articolo .

