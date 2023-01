Orizzonte Scuola

..., Ministro dell'Istruzione e del Merito, è l'ospite di questa sera, per parlare di scuola, delle novità introdotte, di merito e fuga dei cervelli. Con un approfondimento sull'..."Né il ministro Bianchi né il neo - ministrosi sono interessati al tema. Le morti di ... Dal Governo Meloni non vediamo nessun interesse sull'exscuola - lavoro". . Valditara: “Alternanza scuola lavoro è fondamentale. Docente tutor sarà sostegno per studenti e famiglie” "Restart", questa sera alle 23.45 su Rai 2 una nuova puntata del programma di approfondimento politico ed economico.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...