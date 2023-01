Usa | sparatoria in una scuola dell’Iowa | 3 feriti di cui 2 gravi

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Sono almeno tre i, due dei quali in condizioni, nellache ha avuto luogo all’istituto Starts Right Here di Des Moines, in Iowa. Le tre persone colpite sono due studenti e un membro del corpo docenti dell’istituto, che assieme a uno dei giovani è stata portato in ospedale condizioni critiche, riferisce la polizia locale citata dal Des Moines Register. Attualmente, le forze dell’ordine hanno preso in custodia diversi sospettati e stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’evento che avuto luogo nell’istituto di supporto per persone svantaggiate, affiliato alle scuole del posto, intorno alle 13 ora locale, quando in Italia erano le 20. L’agente di polizia Paul Parizek ha reso noto di aver visto due persone allontanarsi velocemente in macchina dalla scena della, ma non è chiaro se ...

La Stampa

L'agente di polizia Paul Parizek ha reso noto di aver visto due persone allontanarsi velocemente in macchina dalla scena della, ma non è chiaro se si tratti di individui coinvolti. In ...È di diversi feriti il bilancio di unain una scuola in Iowa, in Des Moines. Lo rende noto su Twitter la polizia di Des Moines, spiegando che due feriti versano in gravi condizioni. Usa, sparatoria in una scuola dell’Iowa: diversi feriti tra cui due gravi Ancora sangue negli Usa. Tre persone sono rimaste ferite in seguito a una sparatoria avvenuta in una scuola a Des Moines, in Iowa. Un insegnante e uno studente sono stati portati in ospedale in condiz ...È morto suicida Huu Can Tran, l’attentatore 72enne che ha ucciso 5 donne e 5 uomini durante le celebrazioni del capodanno cinese a Monterey, ...