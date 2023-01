(Di lunedì 23 gennaio 2023) (Adnkronos) – Duee diversi feriti. E’ questo il bilancio provvisorio dellaavvenuta oggi in unache aiuta alunni che vivono in condizioni svantaggiate nell’. Lo scrive la Cnn confermando che uno dei feriti, un insegnante della, versa in gravi condizioni. “Circa venti minuti dopo la, e a due miglia di distanza, gli agenti di pattuglia e gli investigatori del dipartimento di polizia di Des Moines hanno preso in custodia diversi sospetti”, si legge in un comunicato della polizia, che non ha ancora identificato i fermati né formulato accuse. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Adnkronos

...a Monterey Park. Killer morto suicida Un 72enne asiatico ha sparato a una festa per il ... Biden parla di 'attacco insensato' e chiede bandiere a mezz'asta in tutti gli edifici pubbliciÈ ...Laè avvenuta allo Starts Right Here , un istituto per ragazzi in condizioni svantaggiate. "Gli agenti hanno diversi potenziali sospetti in custodia", hanno aggiunto le forze dell'ordine. Usa, sparatoria in scuola Iowa: due morti Una drammatica sparatoria si è consumata in una scuola di Des Moines, nell’Iowa. Sono almeno due le vittime mentre una persona è rimasta ferita.Ancora sangue negli Usa. Dopo la strage in California in cui hanno perso la vita 11 persone, una nuova sparatoria ha provocato due morti e un ferito in una scuola a Des Moines, in Iowa. Le vittime son ...