Uomini e Donne spoiler 23 gennaio | Biagio tra due fuochi | 2 cavalieri giù di tono

Witty TV

Aveva sparato sulle persone che festeggiavano il nuovo anno lunare cinese, uccidendo cinquee cinque, e ferendo una decina di altre persone. Poi era scappato. I testimoni lo avevano ...Almeno dieci persone sono senza vita, cinquee cinque, altre dieci sono ferite, alcune gravemente. Ma dello sparatore non c'è traccia. I feriti vengono trasportati in ospedale in ... Venerdì 20 gennaio - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...La festa per il Capodanno cinese si è trasformata nel peggiore degli incubi a Monterey Park, in California, dove un uomo di 72 anni ha massacrato dieci persone tra i 50 e i 60 anni in una sala da ball ...