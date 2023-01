Uomini e donne oggi | Maria smaschera Alessandro e mette in ridicolo Gemma

Isa e Chia

Il movente della strage, nella quale 10 persone (5e 5) sono state uccise, non è ancora noto e la polizia sta indagando nel passato del killer, un uomo di origini asiatiche che si è ...Il massacro del Circeo è il caso giudiziario che ha cambiato il modo di percepire la violenza deglisullee il modo di vivere la giustizia nei casi di violenza: accanto alla vittima, ... Uomini e Donne, Cristian Gallella: “Io colpevolizzato solo perché…” La giovane concorrente si è lasciata andare ad una rivelazione inaspettata sul conto dell'ex tronista di Uomini e donne, rivelando un episodio che sarebbe avvenuto in un momento in cui non erano ...Erano più di 700 i richiedenti asilo che si erano messi in fila davanti agli uffici Immigrazione di via Cagni. Per calmare la folla, la polizia ha lanciato dei lacrimogeni. Per gli attivisti No ai Cpr ...