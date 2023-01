Uomini e Donne | Cristian Gallella sulla ex Tara | “So tante cose | ma non ho voluto rovinarla”

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Finora l’unica versione pubblica di come sarebbero andate letraGabrieletto, coppia nata adieci anni fa e che due anni fa si è separata definitivamente, è stata quella della donna, che ha accusato velatamente l’ex marito di averla tradita e averla fatta soffrire. Per la prima volta invece qualche ora fa sui social ha parlato anche, il quale ha rivelato di essere stato zitto per tutelare, ma che letra loro non sono andate come descrive lei.Gabrieletto: l’opinione dell’ex amica di leirottura Tutto è cominciato con un post ...