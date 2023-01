Uomini e Donne | Alessio Corvino paparazzato in discoteca con una ragazza | Lavinia Mauro è una furia

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Nella puntata di, in onda oggi su Canale 5, dopo una parentesi dedicata al trono over con Alessandro e il suo parterre, si passa al trono classico:ha ricevuto delle segnalazioni su uno dei suoi corteggiatori,, per un video in cui sta con unae la sua reazione è furiosa. Ecco cosa è successo.

Witty TV

Oggi asi parte dal trono over con il cavaliere romano Alessandro e il suo vasto parterre, che però sembra ridursi di puntata in puntata. Spazio anche al trono classico con Lavinia Mauro , ...Nella puntata di oggi dila conduttrice Maria De Filippi è rimasta davvero senza parole per le parole di Alessandro Sposito, il cavaliere che è balzato agli onori del gossip per stare uscendo con Gemma Galgani, ... Venerdì 20 gennaio - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, dopo una parentesi dedicata al trono over con Alessandro e il suo parterre, si passa al trono classico: Lavinia Mauro ha ricevuto delle segna ...Il rapporto dell’«Alto consiglio per l’uguaglianza tra donne e uomini» dimostra che il sessismo non diminuisce: il 14% delle donne dice di avere subito un atto sessuale imposto ...