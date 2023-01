Uno schianto violentissimo | Enrico muore a 49 anni | lascia una figlia di 12

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Ennesima disgrazia sulle strade italiane.Goldoni è morto per un gravissimo incidente, che lo ha visto coinvolto con la sua automobile. Serviranno sicuramente ulteriori approfondimenti per stabilire la dinamica dell’accaduto, ma stanno iniziando ad emergere i primi dettagli. Secondo quanto è stato fin qui riferito, l’uomo che aveva 49si trovava esattamente sull’autostrada A9 non lontano dalla città di Milano quando c’è stato lo, che gli ha fatto perdere la vita.Goldoni è morto per un incidente che non gli hato alcuna speranza di sopravvivenza. Come scritto da Fanpage, il 49enne era nei pressi di Varese quando si è scontrato con un tir. Subito dopo l’impatto, la sua vettura è andata completamente distrutta e per lui ogni tentativo di ...