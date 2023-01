(Di lunedì 23 gennaio 2023) L’Universiade torna a casa: tutto nasce anel 1959 grazielungimiranza dello storico presidente del CUSPrimo Nebiolo. In occasione della Cerimonia di chiusura dei Giochi di Lake Placid di questa notte si è svolto il passaggio della bandiera FISU tra la località statunitense e il capoluogo piemontese, che ospiterà i XXXII Giochi Mondiali Universitari invernali, questo il nuovo nome dato dFISUrassegna che raggruppa gli studenti atleti di tutto il pianeta, dal 13 al 23 gennaio. Così come Olimpia con le Olimpiadi, sotto la Mole è custodita la Fiamma del Sapere:è la sede permanente del braciere, situato nel cortile del Rettorato dell’Università di. Piemonte Land of Sport, recita il claim dei FISU Games. ...

Nuova Società

'Grazie allecontiamo al raddoppio' spiega a Il Foglio Laura Scamparin vice rettore ... Oggi fannodi questo progetto Luigi Busà oro nel karate a Tokyo, Carlotta Gilli 5 medaglie ...... in diretta su www.fisu.tv la cerimonia di chiusura di Lake Placid 2023 FISU World University Games porterà al passaggio della bandiera FISU dalle mani di Art Devlin (sindaco del Comune che fa... Universiadi, parte il conto alla rovescia per Torino 2025 Nel 2025 i giochi universitari invernali infatti tornano ne capoluogo piemontese, dove sono nati per volontà di Primo Nebbiolo con le estive del 1959. E chissà che l'evento non sia una prova generale ...Cirio e Lo Russo spingono l’Oval per cui servono 15 milioni. Da Roma e Milano attenzione al rapporto con Gl Events ...