Unicusano | l’infelice parabola delle università telematiche | i frutti malati della riforma Gelmini

(Di lunedì 23 gennaio 2023) di Piero Graglia Prima di tutto la mobilità. No, non quella studentesca, e neppure quella dei docenti, bensì quella dell’amministratore. Che ne pensate di una bella Rolls Royce Phantom? Sicuramente la rappresentanza è garantita. Poi, se c’è bisogno di andare veloci, ci vuole una Ferrari. Ma non dobbiamo sempre stare coi piedi per terra, a volte bisogna anche volare, e volare alto! ecco allora che un elicottero Agusta A109S è quello che ci vuole: un gioiellino costoso. E poi l’internazionalizzazione, no? Che diamine. Biarritz, Miami, Mykonos e Nassau, viaggi pagati sempre sui fondi dell’, e poco importa che in quelle destinazioni non vi sianocon le quali allacciare convenzioni o scambi. Di che stiamo parlando? Si parlatelematica ...