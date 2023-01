Un’equazione da risolvere per essere assunti come docente di matematica L’originale annuncio in India

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Particolaredi lavoro per l'assunzione di docenti di: invece del numero di telefono da contattare, la scuola che assume, un istituto privato dello stato del Gujarat ha pubblicato un'equazione complessa. Solo risolvendola si conoscerà il numero di telefono da chiamare. L'articolo .

Corriere del Ticino

... Celsius, Luna ecc.) nell', l'orizzonte è torbido e ci ... Crypto è ancora percepito comegioco molto rischioso e quindi il ... Fi fa del suo meglio peril problema consentendo all'...... Celsius, Luna ecc.) nell', l'orizzonte è torbido e ci ... Crypto è ancora percepito comegioco molto rischioso e quindi il ... Il progetto mira ai punti dolenti: La necessità di ... Un'equazione da risolvere per essere assunti come insegnanti di ...