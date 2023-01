Il Post

Il prezzo attuale di $0,012 sembra sottovalutato evolta che avrà raggiunto i DEX dopo la ... Previsioni di prezzo di Cardano (ADA) Il prezzo dellanativa di Cardano ADA ha imitato quello ...Ancora non è stata annunciatadata precisa in cui avverrà il lancio delladigitale. Con tutta probabilità, visto l'attuale mercato ribassista e volatile , Revolut vuole aspettare che ... Una moneta comune per Brasile e Argentina Il Brasile e l’Argentina annunceranno questa settimana l’avvio dei lavori per arrivare a una moneta comune tra i due Paesi. Lo riporta il Financial Times, rivelando che la valuta si… Leggi ...Lula a Buenos Aires da Fernandez per la sua prima visita ufficiale da neoeletto presidente brasiliano. In una finestra storica - per la prima volta i sette ...