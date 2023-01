Una coppia di migranti è morta in una baracca | fatale il braciere con cui si scaldavano

(Di lunedì 23 gennaio 2023), due giovani sono morti nel ghetto di Borgo Mezzanone , in provincia di Foggia, mentre dormivano in una. Un uomo e una donna, sono infatti morti intossicati nel sonno domenica notte, ...

Migranti, due giovani sono morti nel ghetto di Borgo Mezzanone , in provincia di Foggia, mentre dormivano inbaracca. Un uomo edonna, sono infatti morti intossicati nel sonno domenica notte, a causa delle esalazioni di monossido di carbonio prodotte da un braciere utilizzato per riscaldarsi e posizionato accanto al ...