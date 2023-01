Un Posto al Sole | anticipazioni 23-27 gennaio 2023 | Diego dubita di Lia

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 23 gennaio 2023)e Lia di Unal(foto Rai) Unalda lunedì 23 a venerdì 27Elena propone ad Alice di tornare a Londra. Nunzio viene convocato dalla polizia per essere interrogato in seguito alla querela della ragazza. Un evento mediatico inaspettato rischia di compromettere le sorti del Caffè Vulcano. L’incidente scolastico di Bianca sembra aprire una frattura nel rapporto tra Franco e Angela. Guido si concede un’uscita di soli uomini con Michele. Tra Mariella e Serena riesplode una nuova scaramuccia. Nunzio affronta il colloquio in Commissariato. Silvia è indecisa se rispondere o meno alle recensioni negative che accusano il Vulcano di non aver licenziato il cuoco. Alice si sente sempre più in colpa e ...