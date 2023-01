Un percorso sensoriale per soddisfare vista | udito | tatto | olfatto e gusto

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 23 gennaio 2023) è quello proposto dalla Pastò Srl, per domenica 29 gennaio 2023, per lasciarsi ispirare alle nuove proposte di bomboniere, accessori, allestimenti e coordinati per eventi e party. La dott.ssa Eva Pastò, tra creatività e passione, si racconta. E mi racconta anche l’organizzazione di questo