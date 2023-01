Un guasto alla rete elettrica ha causato un vasto blackout in Pakistan

RaiNews

Tutte le informazioni utilicittadinanza possono essere reperite sull'homepage del sito web dell'Amministrazione Comunale, mentre ogni segnalazione e richiesta di intervento, pero ...Vaste aree del Pakistan , tra cui la capitale Islamabad e le città di Karachi, Quetta, Peshawar e Lahore, si sono svegliate nell'oscurità a causa di unrete elettrica nazionale che ha provocato un blackout generale. Lo ha reso noto il ministero dell'Energia pakistano, che in un tweet ha fatto sapere che 'i lavori di manutenzione del ... Guasto alla rete elettrica in Pakistan, milioni di persone coinvolte nel blackout Milioni di persone nelle principali città del Pakistan sono state coinvolte in un blackout causato da un guasto alla rete elettrica nazionale. Sono state segnalate interruzioni in località tra cui ...La situazione nel territorio comunale di San Severino Marche. Fiume Potenza osservato speciale E’ la pioggia che sta facendo scattare l’allerta in queste ore nel vastissimo territorio del Comune di Sa ...