Un giorno da Toro

Leggi su seriea24

(Di lunedì 23 gennaio 2023) 1939: Nasce a Crevalcore, provincia di Bologna, Luigi Simoni. Il presidente Pianelli lo preleva dal Mantova senonchè, quando il Torino per motivi di bilancio è costretto a fare cassa, Simoni passa alla Juventus. In granata all’inizio degli anni Duemila avrà anche l’opportunità di tornare come allenatore. Un’esperienza breve e sfortunata, coincisa con l’esonero e la sostituzione con Camolese. Si ringraziano Franco Ossola e Andrea Stasi per il prezioso contributo Fonte articolo e foto: www.torinofc.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.