ULTIM’ORA – Il Milan perde i pezzi | un big out con la Lazio!

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Non ci voleva questo problema per il. Non ci voleva in questo momento difficile, dopo la sconfitta in Supercoppa e dopo che i ragazzi di Pioli sembrano aver perso un po’ di smalto. Il Diavolouno dei suoi condottieri per la partita con la Lazio., Theo Hernandez non ci sarà con la Lazio Come riportato da Gianluca Di Marzio, Theo Hernandez non ci sarà contro la Lazio. Iluna pedina fondamentale per il suo assetto tattico, in un momento veramente complicato per Leao & Co. Ora Pioli dovrà inventarsi qualcosa per la fascia sinistra. FOTO: Getty – Theo Hernandez--Spezia Il big match dell’Olimpicodunque uno degli assoluti protagonisti. Ringrazia la Lazio, piange il. Il Diavolo aveva bisogno di ...