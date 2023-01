ULTIMO’ORA | Ecco la cover star di WWE 2K23

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Sentite un suono di trombe in lontananza? Forse è perché 2K e WWE hanno appena confermato che laper l’edizione 2023 del loro videogioco è proprio lui: Mr. You Can’t See Me. Leaks, edizioni speciali e nuove supers! Nel corso del weekend laera trapelata online, ma ora possiamo ufficialmente confermare che John Cena sarà protagonista della copertina di ben 4 diverse edizioni del gioco: la versione standard e la Cross-Gen (in uscita il 17 marzo), la Deluxe Edition e la Icon Edition (in uscita il 14 marzo con 3 giorni di early access). Qui il primo trailer che svela non solo una nuova supergiocabile, ma anche il bonus pre-order. Buona visione! See @JohnCena, beat John Cena and be #EvenStronger than John Cena in #WWE, coming soon! @WWEgames ...