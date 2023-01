Ultime Notizie – Usa | Biden sceglie Jeff Zients come nuovo capo staff

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Nel mezzo della bufera per i documenti classificati che continuano a spuntare nelle sue residenze private, Joe, ex alto funzionario che ha coordinato il piano Usa contro la pandemia Covid,dello. E’ quanto anticipano i media americani, dopo che era stato rivelato che l’attualedelloRon Klain lascerà l’incarico nelle prossime settimane., che ha guidato per oltre un anno la risposta dell’amministrazione alla pandemia, in particolare con la campagna di vaccinazione, aveva lasciato lo scorso aprile la Casa Bianca. Ma era tornato già in autunno per aiutare Klain a prepararsi al turnover di funzionari che solitamente lasciano ...

Corriere Roma

Negli ultimi anni, tra l'altro, è diventato anche un "bonus" per il Fantasanremo , la competizione stile fantacalcio che ha spopolato nelleedizioni del Festival. 25 punti per tutti i ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Il 12 e 13 febbraio si vota ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ... Il padre del neonato morto al Pertini: «Lei obbligata a occuparsi del bambino, ma dopo 17 ore di travaglio era sfinita» Acerrimi nemici sin dall’inizio di questa edizione, Nikita Pelizon e Antonino Spinalbese negli ultimi tempi sembrano aver messo da parte le loro incomprensioni per una convivenza più pacifica e serena ...Gennaio si concluderà con temperature sotto la media del periodo per via di fredde correnti di natura artica dirette verso il Mediterraneo. Queste alimenteranno una circolazione ciclonica ...