Ultime Notizie – Ucraina | Russia | “Schiacceremo armi fornite da Occidente a Kiev”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Il vice ministro degli Esteri russo, Sergey Ryabkov: “Gli oppositori di Mosca continuano ad alzare la posta in gioco, ma gli obiettivi saranno raggiunti” Leche i Paesi occidentali stanno fornendo al “regime” ucraino “saranno schiacciate dalle forze armate della Federazione Russa”. Lo ha dichiarato il vice ministro degli Esteri russo, Sergey Ryabkov, citato dall’agenzia di stampa Tass. “Gli oppositori dellacontinuano ad alzare la posta in gioco, ma – come affermato con assoluta fermezza e fiducia da parte nostra in più di un’occasione – gli obiettivi dell’operazione militare speciale saranno comunque raggiunti e tutto questo equipaggiamento militare, che sta arrivando inda varie parti a ritmi crescenti, sarà letteralmente schiacciato”, ha affermato il vice ministro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ...

Virgilio Notizie

Sono arrivati mezzi speciali e uomini da Genova per riuscire a spegnere il rogo nel garage del traghetto della Superba della Gnv che da sabato 14 gennaio brucia al porto di Palermo. Sarebbe dovuta ...'Revocate lo sciopero, e' solo un danno per i cittadini' . L'appello di Adolfo Urso è rivolto ai benzinai che chiuderanno i le pompe di benzina il 25 e 26 gennaio, anche in modalita' self service. Ma ... Guerra in Ucraina, le ultime notizie di oggi. Zelensky: "Non sono sicuro che Putin sia vivo" "Negli ultimi 7 anni - continua il presidente Mauro Bianco - i danni causati dai cinghiali si aggirano intorno ai 17 milioni, in Piemonte. Urge una soluzione concreta".L'associazione degli agricoltori ...Il confronto tra Juventus e Atalanta di ieri ha mostrato una reazione da parte dei bianconeri dopo la stangata della penalizzazione in classifica. C'è voglia di rilancio tra i calciatori guidati da ...