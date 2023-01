Ultime Notizie – Ucraina | Conte | “No a ulteriore invio armi”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Il M5S di Giuseppedice no ad un nuovodiall’, impegnata nella guerra con la Russia da quasi un anno. “Riteniamo che questa prospettiva dell’escalation non porti a nessuna via d’uscita, vediamo soltanto contrapposizione e una prospettiva di continui invii ma nessuna prospettiva di negoziato di pace”, dice, in visita al mercato rionale di San Giovanni di Dio a Roma. “A Ramstein si è parlato di tutto ma non di negoziati e di pace. La nostra posizione la conoscete: sosteniamo l’, ma dopo gli invii riteniamo che l’Italia ha fatto il suo e adesso, come da sua tradizione, deve essere in prima fila per dare un contributo per la via diplomatica. Non siamo favorevoli a un”, aggiunge. ...