Ultime Notizie – Ucraina | 007 Russia | “Kiev immagazzina armi nelle centrali nucleari”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) L’starebbendofornite dall’Occidentezone delledel Paese. A lanciare l’accusa è il servizio di intelligence estero russo (Svr), senza tuttavia fornire alcuna prova. In una nora l’Svr ha sostenuto che lanciarazzi Himars, i sistemi di difesa aerea forniti dagli Stati Uniti, sono stati portati nella centrale nucleare di Rivne, nel nord-ovest dell’. “Le forze armate ucraine stannondoe munizioni fornite dall’Occidente sul territorio delle”, hanno ribadito i servizi russi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Sei vittorie e un pareggio (2 - 2 a Monza) nellesette partite, 37 punti in classifica ( - ... Inter: tutte leSerie A: tutte leCalcio: tutte leGasport 23 gennaio - 09:...Secondo leindiscrezioni, il G23 sarà disponibile in tre colorazioni (Blu, Grigio e Bianco) e avrà un design squadrato ma con angoli arrotondati. Si nota chiaramente anche un foro per la ...(Teleborsa) - L'economia italiana sta andando meglio delle attese in linea con l'Eurozona. Lo confermano le analisi congiunturali condotte dalla Banca d'Italia e dal Centro Studi Confindustria, segnal ...Impossibile per Mara Venier non commuoversi rivedendo le immagini di Gina Lollobrigida nella sua ultima intervista per Domenica IN ...