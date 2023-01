Ultime Notizie – Spazio | Asi e Leonardo firmano contratti per 33 mln per payload missioni Platino

(Di lunedì 23 gennaio 2023) L’Agenzia Spaziale Italiana ha siglato conduedal valore totale di circa 33 milioni di euro per lo sviluppo e realizzazione della camera ad alta risoluzione di3 e della camera iperspettrale di4. L’Asi espiegano che i due strumenti ottici di ultima generazione sono il cuore tecnologico delle prossime– mini Piattaforma spaziale ad Alta Tecnologia – che è programma di Asi per supportare, mediante l’utilizzo di minisatelliti, un’ampia gamma dinei settori dell’osservazione della Terra, telecomunicazioni e scienza. Per la missione3,realizzerà una camera ad altissima risoluzione, ultracompatta e con costi operativi ridotti, ...

Non si placa il maltempo in Campania. La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato fino alle 9 di domani mattina l'avviso di allerta meteo gialla solo sulle zone 1 e 3 (Piana Campana, ...NelleProspettive Cicliche 'Mercati in tensione, la forza dell'obbligazionario' illustriamo ... Global CIO Fixed Income di PIMCO "Il contenuto dellee delle informazioni trasmesse con il ...Le ultime abbondanti piogge dei giorni scorsi che hanno causato l’esondazione di fiumi e torrenti anche nella nostra regione riaccendono le luci, per la verità mai spente, sul fondamentale ruolo dei ...23 gen 2023 - Il successore di "Future nostalgia" non sarà il suo "Artpop": "Non me ne andrò da questo mondo".