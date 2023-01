Ultime Notizie – Sciopero benzinai | stop di 48 ore da domani alle 19 e su autostrade dalle 22

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Da19 sulla rete ordinaria e d22 sullei distributori dei carburanti saranno chiusi perper 48 ore. A comunicare le modalità dellosono Faib, Fegica e Figisc-Anisa in un comunicato congiunto. “Il governo, invece di aprire al confronto sui veri problemi del settore, continua a parlare di ‘trasparenza’ e ‘zone d’ombra’ solo per nascondere le proprie responsabilità ed inquinare il dibattito, lasciando intendere colpe di speculazioni deiche semplicemente non esistono”, sottolineano i gestori. “Ristabilire la verità dei fatti diviene quindi prioritario, per aprire finalmente il confronto di merito”, aggiungono. Gli impianti di rifornimento carburanti rimarranno chiusi per–compresi i self ...

Corriere Roma

... è stato un continuo susseguirsi di pettegolezzi: dai presunti Rolex rubati alle borsette, passando per i gioielli fino alledue: quella sul presunto vizio di Totti e l'altra, invece, ...Se vuoi rimanere aggiornato sulledi mercato, ti suggeriamo " XTB - News e analisi di mercato ", XTB è un broker one stop shop (accesso a migliaia di mercati in un'unica app) ... Il padre del neonato morto al Pertini: «Lei obbligata a occuparsi del bambino, ma dopo 17 ore di travaglio era sfinita» Sopra media nazionale i posti letto in area medica (14,8%) e in terapia intensiva (4,6%) occupati da pazienti Covid-19.In nove mesi un milione e seicento mila italiani hanno lasciato il lavoro, ma l'obiettivo è trovarne uno migliore. Dietro c'è un'attenzione “sia ai termini salariali sia ad altri aspetti come l'orar ...