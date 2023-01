Ultime Notizie – **Sanremo | Colla Zio | ‘sul palco dell’Ariston l’insicurezza della pandemia’**

(Di lunedì 23 gennaio 2023) “Questo è un brano ‘mare e monti‘ nato durante la pandemia. Lo abbiamo scritto in parte in una casa in montagna e in parte al mare, durante l’isolamentopandemia. Parla di una relazione ma il vero tema è la fragilità,. Sul presente, sul futuro e sull’amore. Non è un inno all’amore ma un inno alla vita”. IZio, il collettivo milanese formato da Tommaso Bernasconi, Tommaso Manzoni, Andrea Malatesta, Andrea Arminio e Francesco Lamperti, presenta così ‘Non mi va‘, il brano con cui esordiranno a Sanremo 2023, dopo aver superato la selezione di Sanremo Giovani: “Amadeus ha voluto sentire da subito anche il brano che avremmo eventualmente portato al festival, oltre a quello di Sanremo Giovani, ed evidentemente gli è piaciuto”, sottolineano. La band (il cui nome nasce dall’esortazione, in slang milanese, con cui si ...

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Il 12 e 13 febbraio si vota ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...Non sono noti i capi di imputazione. Tre giornaliste arrestate L’Associazione dei Giornalisti di Tehran ha fatto sapere che le tre giornaliste iraniane sono state arrestate nelle ultime 48 ore. Non ...Una importante candidatura per il "Power Hits Estate di RTL 102.5". I dettagli nel comunicato. Il Power Hits Estate di RTL 102.5 diventa internazionale. Il Produttore Esecutivo dello show Fabio ...