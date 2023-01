Ultime Notizie – Roma | neonato morto in ospedale | acquisiti documenti e cartella clinica

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Si conosceranno fra 60 giorni i risultati dell’autopsia sul corpo delall’Pertini dinella notte tra il 7 e l’8 gennaio scorsi. Il bimbo sarebbeschiacciato dalla madre che si era addormentata durante l’allattamento. La Procura diha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti. Gli inquirenti hanno acquisito anche ladella donna e altri. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione