Ultime Notizie Roma del 23-01-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 23 gennaio 2023)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione lo so i benzinai del 25-26 gennaio resta confermato coinvolge in Italia secondo l’osservatorio 22654 distributori di cui 22149 stradali 505 autostrada automobilista oggi in coda distributori associazione dei consumatori sul piede di guerra promettono un contro sciopero danno il via a battaglie legali come quella del Codacons ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica dilo sciopero in cattedrale 19 di 24 gennaio domani si concluderà alle 19 di giovedì 26 gennaio dopo 48 ore in autostrada dalle 22 di martedì alle 22 di giovedì 26 gennaio il servizio di rifornimento carburante però considerato servizi essenziali per questo anche durante lo stop ci saranno degli impianti che resteranno aperti la regolamentazione dello ...