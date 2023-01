Ultime Notizie Roma del 23-01-2023 ore 18 | 10

(Di lunedì 23 gennaio 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno torniamo nuovamente Tu lo sciopero di domani dei benzinai automobilisti oggi in coda ai distributori associazioni dei consumatori sul piede di guerra può mettere un contro sciopero danno il via battaglie legali come quella del Codacons ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica dima lo sciopero dei benzinai del 25-26 gennaio che coinvolge in Italia secondo l’osservatorio 22654 distributori di cui 22149 stradali e505 autostradali è confermato alle 19 di martedì 24 gennaio si concluderà alle 19 di giovedì 26 gennaio dopo 48 ore e l’autostrada dalle 22 di martedì 24 alle 22 di giovedì 26 gennaio il servizio di rifornimento carburante però considerato un servizio essenziale per questo anche durante lo stop ci saranno degli impianti che resteranno aperti ...

