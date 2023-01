Ultime Notizie Roma del 23-01-2023 ore 15 | 10

(Di lunedì 23 gennaio 2023)dailynews radiogiornale lunedì 23 gennaio Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno dado alle 19 sulla rete ordinaria ed alle 22 sulle autostrade i distributori di carburanti saranno chiusi per sciopero lo ricordano le organizzazioni sindacali in una nota rilevando che il governo di aprire a confronto tu dei problemi del settore continua a parlare di trasparenza e zone d’ombra solo per nascondere le proprie responsabilità in cui il dibattito lasciando intendere colpe di speculazioni dei benzinai che semplicemente non esistono ristabilire la verità dei fatti proseguono i sindacati di viene quindi prioritario per aprire Finalmente il confronto di merito gli impianti di rifornimento precisano le tre associazioni dei distributori rimarranno chiusi per sciopero compresi self-service 48 ore consecutive dalle 19 del 24 alle 19 del 26 gennaio sulla ...

Un uomo di 57 anni è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco in un a , in provincia di . La vittima era già nota alle forze dell'ordine. Sul posto, al ristorante 'Gaetano e Teresa' in via Lavinaio, sono ...Nelleore, la conduttrice è uscita allo scoperto, ma a qualcuno sorge un dubbio: il suo nuovo compagno è ' come Mark Caltagirone ' Ilary Blasi: Bastian è come Mark Caltagirone Nelle...Per i medici dipendenti del Ssn stanno per aprirsi le trattative per il rinnovo del contratto di lavoro, sebbene già scaduto. Ma prima di sedersi al tavolo dell’Aran, una domanda sorge ...Gli operatori hanno inoltre accertato che l’auto era stata rubata sabato scorso trovando, nella stessa, diversi oggetti appartenenti al proprietario del veicolo tra cui la chiave di una moto, anche ...